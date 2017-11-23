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'de silahlı çatışma

Giriş Tarihi: 23.11.2017 06:42 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 06:43
İzmir'de silahlı çatışma

'in Çiğli ilçesinde bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin iki şüpheli, Muğla'nın ilçesinde yakalandı.

Olayın ardından iki şüphelinin 'a kaçtığı bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Bodrum Emniyet Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Zanlıların ilçeye bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polisler, Muğla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenledi. Söz konusu evden kaçmaya çalışan E.E. ve K.Ü. isimli şüpheliler, polisin havaya ateş açmasının ardından yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İzmir Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Çiğli ilçesi Eski Havaalanı Caddesi'nde dün otomobilleriyle seyrederken karşılaşan ve aralarında borç nedeniyle husumet olduğu öne sürülen kişiler birbirlerine ateş açmıştı. Otomobillerden birinin sürücüsü Ümmet Hüseyin Karaca (31) olay yerinde ölmüş, aynı araçtaki Mustafa ve Eren Gök ise ağır yaralanmıştı. Diğer otomobilde bulunan iki şüpheli olay yerinden kaçmış, iki kişi ise gözaltına alınmıştı.

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İzmir'de silahlı çatışma
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