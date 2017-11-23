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Jandarma Genel Komutanlığından yönergesi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 21:26 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 21:28
Jandarma Genel Komutanlığından yemek duası yönergesi

Jandarma Genel Komutanlığı, iyedeki yemek dualarında bundan sonra “Tanrımıza hamdolsun” değil “Allah’ımıza hamdolsun milletimiz var olsun” yönergesi yayımladı.

Jandarma Genel Komutanlığı kışlalara, bundan sonra yemek dualarında "Tanrımıza hamdolsun" yerine "Allahım'ıza hamdolsun Milletimiz var olsun" yönergesi gönderdi.
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Jandarma Genel Komutanlığından yemek duası yönergesi
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