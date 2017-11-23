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'de silahlı saldırı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 06:27
Maltepe'de silahlı saldırı

'de bir bayisi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Bağlarbaşı Mahallesi Cemal Bey Caddesi'ndeki bayisinde bu iş yerinin sahibi Hamdullah A'yı (32) silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağ bacağından yaralandığı öğrenilen Hamdullah A, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Maltepe'de silahlı saldırı
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