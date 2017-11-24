Acemi askerler kar yağışı altında yemin etti

Sivas 5'nci Piyade Eğitim Tugayında acemi eğitimi gören 1997-4 tertip 1'inci kademe 2 bin 504 er ile 369'uncu kısa dönem 187 er ve 25'inci dönem sözleşmeli 26 er için General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Kar yağışı altında yapılan törene Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, il protokol üyeleri ile yemin eden acemi erlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından askerler iki grup halinde yemin etti. Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan erlere Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan tarafından başarı belgeleri ve hediye verildi.

Törende konuşan Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, yemin eden askerlerin ulusun güvenliğine layık olacağına inandığını söyledi. Tuğgeneral Erbakan erlere seslenerek, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size, ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

AİLELER DUYGULU ANLAR YAŞADI

Tören sonrası askerlerin aileleri ile buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Askerler, törene gelen yakınların sarılarak hasret giderdi.