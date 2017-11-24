Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tefecilik ve silahla tehdit suçları işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Baskında, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, 8 adet tapu, 35 adet dolu senet ve çeşitli evrak ele geçirildi. Şüpheliler sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU