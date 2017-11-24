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'da tefecilik operasyonu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2017 15:34
Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonu

'da, tefecilik yaptıkları belirlenen 3 kişi polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tefecilik ve silahla tehdit suçları işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Baskında, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, 8 adet tapu, 35 adet dolu senet ve çeşitli evrak ele geçirildi. Şüpheliler sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonu
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