Ardahan'da Kura Nehri dondu

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölge genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
İl merkezinde kar kalınlığı 4 santimetre ölçülürken, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak kaydedildi.
Soğuk hava nedeniyle, il merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.
Karayolları 183. Şube Şefliğinin açıklamasında, don uyarısı yapılarak, sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması istendi.
Öte yandan, sürücüler, yüksek kesimlerde görülen tipi nedeniyle de uyarıldı.