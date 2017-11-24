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'da Kura Nehri dondu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2017 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 10:55
Ardahan'da Kura Nehri dondu

'da il merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü dondu.

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı ve etkisini sürdürüyor. Bölge genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl merkezinde kar kalınlığı 4 santimetre ölçülürken, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak kaydedildi.

Soğuk hava nedeniyle, il merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

Karayolları 183. Şube Şefliğinin açıklamasında, don uyarısı yapılarak, sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması istendi.

Öte yandan, sürücüler, yüksek kesimlerde görülen tipi nedeniyle de uyarıldı.

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Ardahan'da Kura Nehri dondu
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