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Cezaevine girmemek için kendini vurdu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2017 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 11:00
Cezaevine girmemek için kendini vurdu

'in Kaman ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine girmek istemeyen şüpheli, tabanca ile kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kaman'da karıştığı farklı suçlardan dolayı 5 yıl hapis cezasıyla aranan G.Ş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekibi, Kaman Adliyesindeki işlemlerinin ardından Adliyesi'nden tutuklama belgesi alınması için şüpheli ile yola çıktı.

İddiaya göre, şüpheli Kırşehir'e gitmeden önce aracından eşyalarını almak için polis ekiplerinden izin istedi. Otomobilin yanına gelindiğinde aracın gizli bölümünden tabancasını çıkaran G.Ş, polislerin olduğu yöne doğru ateş etti. Ekipteki polislerin ikna çabasına rağmen başına silahla ateş eden şüpheli yere düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan G.Ş, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan G.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Cezaevine girmemek için kendini vurdu
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