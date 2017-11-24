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Cinayet sırrını çözen ler ödüllendirildi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2017 19:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 19:42
Cinayet sırrını çözen polisler ödüllendirildi

Emniyet Müdürlüğü tarafından lerin moral ve motivasyonunu artırmak, başarılı personeli ödüllendirmek, üstün performans gösteren personelin belirlenmesi için sürdürülen "Ayın Personeli" seçme uygulamasına devam ediliyor.

Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli memurları Aydın Aybek, Fettah Kemal Pakel ve Murat Dinkçi iki ayrı olayda, yaklaşık 10 yıldır kayıp müracaatı olan şahısların cinayet sonucu öldürülerek cesetlerinin gömüldüklerinin tespit edilmesi ve bu olayların katil zanlıları olan iki şüphelinin yakalanarak adalete teslim edilmeleri sürecinde göstermiş oldukları başarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle "Ayın Personeli" olarak seçildiler.

ÖDÜLLENDİRİLDİLER

Ayın personeli seçilen polisler, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve dernek yönetim kurulu üyelerince teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

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Cinayet sırrını çözen polisler ödüllendirildi
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