Emrah Serbes’e bilirkişi şoku: ‘Asli ve tam kusurlu’

Milliyet'in haberine göre 9 sayfalık raporda Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Serbes'in çarptığı aracı kullanan Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusuru olmadığı vurgulandı.
9 sayfalık raporda özet olarak şunlar vurgulandı:
- Soruşturma dosyasındaki veriler Serbes'in alkollü olduğunu gösteriyor
- İkinci şeritte seyreden araca arkadan çarpması kusurdur. Şerit ihlali yaptığını gösterir.
- Aracın ağırlığı ve yol durumu dikkate alındığında, hız bakımından uygunsuz araç kullanımı var.
- Takip mesafesine dikkat edilmemiş…
- Kazada hayatını kaybeden öndeki aracın sürücüsü Ayhan Özçelik'in herhangi bir kusuru yok…