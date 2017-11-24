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’e bilirkişi şoku: ‘Asli ve tam kusurlu’

Giriş Tarihi: 24.11.2017 12:39 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 12:47
Emrah Serbes’e bilirkişi şoku: ‘Asli ve tam kusurlu’

’in Torbalı ilçesinde bir araca arkadan çarparak üç kişinin ölümüne sebep olan hakkındaki soruşturmada bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Milliyet'in haberine göre 9 sayfalık raporda Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Serbes'in çarptığı aracı kullanan Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusuru olmadığı vurgulandı.

9 sayfalık raporda özet olarak şunlar vurgulandı:

- Soruşturma dosyasındaki veriler Serbes'in alkollü olduğunu gösteriyor

- İkinci şeritte seyreden araca arkadan çarpması kusurdur. Şerit ihlali yaptığını gösterir.

- Aracın ağırlığı ve yol durumu dikkate alındığında, hız bakımından uygunsuz araç kullanımı var.

- Takip mesafesine dikkat edilmemiş…

- Kazada hayatını kaybeden öndeki aracın sürücüsü Ayhan Özçelik'in herhangi bir kusuru yok…

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Emrah Serbes’e bilirkişi şoku: ‘Asli ve tam kusurlu’
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