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Jandarma Genel Komutanlığından yemek duası yönergesi
Jandarma Genel Komutanlığından
yemek duası
yönergesi
İHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2017
21:26
Güncelleme Tarihi: 24.11.2017
01:52
Jandarma Genel Komutanlığı,
asker
iyedeki yemek dualarında bundan sonra “Tanrımıza hamdolsun” değil “Allah’ımıza hamdolsun milletimiz var olsun” yönergesi yayımladı.
Jandarma Genel Komutanlığı kışlalara, bundan sonra yemek dualarında "Tanrımıza hamdolsun" yerine "Allahım'ıza hamdolsun Milletimiz var olsun" yönergesi gönderdi.
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