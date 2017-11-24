Parkta tartışma kanlı bitti

Karşıyaka Örnekköy Mahallesi Yeni Girne pazar yeri yakınındaki bir parkta oturan 32 yaşındaki Sinan Soydoğan yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı.

İkili arasında tartışma sürerken, kimliği belirlenemeyen şahıs yanında getirdiği tabancayla Soydoğan'a ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Soydoğan'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Zanlı hızla olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti.

İhbarı alan ekipler bölgeye intikal ettiklerinde, Soydoğan'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Bunun üzerine polis, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Soydoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri şahsın kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayı gören vatandaşların da ifadesine başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, Soydoğan'ı infaz eden zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Sinan Soydoğan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.