9 Aylık bebeğin feci ölümü

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Alfiye Şayahmetova 3 çocuğuyla birlikte bir yakınına misafirliğe gitti. 2 çocuğunu asansöre bindiren Şayahmetova, 9 aylık Muhammed'in bulunduğu bebek arabasını da kabine koydu. Bu sırada asansör hareket etti.

Bebek arabası kabin ile duvar arasında sıkıştı; Muhammed asansör boşluğuna düştü.

AĞIR YARALANDI



Annenin yardım çığlıkları üzerine bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Muhammed kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kabindeki diğer iki çocuk asansörün kapısı kırılarak kurtarıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.