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9 Aylık bebeğin feci ölümü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 18:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 18:58
9 Aylık bebeğin feci ölümü

'ta lüks bir sitede 9 aylık bebek boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Alfiye Şayahmetova 3 çocuğuyla birlikte bir yakınına misafirliğe gitti. 2 çocuğunu e bindiren Şayahmetova, 9 aylık Muhammed'in bulunduğu bebek arabasını da kabine koydu. Bu sırada asansör hareket etti.

Bebek arabası kabin ile duvar arasında sıkıştı; Muhammed asansör boşluğuna düştü.

AĞIR YARALANDI

Annenin yardım çığlıkları üzerine bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Muhammed kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kabindeki diğer iki çocuk asansörün kapısı kırılarak kurtarıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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9 Aylık bebeğin feci ölümü
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