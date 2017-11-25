Balıkçıların ağına İHA takıldı

Alınan bilgiye göre, Kefken'de balık tutmak için denize açılan balıkçılar, attıkları ağı çektiklerinde bir İHA ile karşılaştı. Daha sonra kıyıya gelen balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi.

TATBİKAT YA DA EĞİTİMDE DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Bunun üzerine olay yerine gelen Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri İHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığına ait olduğunu belirledi. Tatbikatta veya eğitim sırasında düşmüş olabileceği düşünülen İHA, jandarma ekiplerine teslim edildi