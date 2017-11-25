  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Balıkçıların ağına İHA takıldı

Balıkçıların ağına takıldı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 17:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 18:36
Balıkçıların ağına İHA takıldı

'nin Kandıra ilçesinde balıkçıların denize bıraktığı ağa () takıldı.

Alınan bilgiye göre, Kefken'de balık tutmak için denize açılan balıkçılar, attıkları ağı çektiklerinde bir ile karşılaştı. Daha sonra kıyıya gelen balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi.

TATBİKAT YA DA EĞİTİMDE DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Bunun üzerine olay yerine gelen Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri İHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığına ait olduğunu belirledi. Tatbikatta veya eğitim sırasında düşmüş olabileceği düşünülen İHA, jandarma ekiplerine teslim edildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkçıların ağına İHA takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN