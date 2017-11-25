  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Diyanet'ten son dakika kararı: Mevlid-i Nebi haftası...

Diyanet'ten son dakika kararı: Mevlid-i Nebi haftası...

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 12:30 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 13:03
Diyanet'ten son dakika kararı: Mevlid-i Nebi haftası...

... Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Mısır'da camiye yönelik saldırıyla ilgili, "Türkiye bu olay vesilesiyle Mısır halkının ve Mısır devletinin yanındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelede her türlü işbirliğine 'ama'sız ve amansız hazırdır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeli·ha Akpınar Cami·si· temel atma töreninde konuştu.

"HİCRİ TAKVİME GÖRE KUTLANACAK"

Bozdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır. Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018'den itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla kutlanmaya başlanacaktır." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet'ten son dakika kararı: Mevlid-i Nebi haftası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN