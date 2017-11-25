Koca yürekli çift kardeşleri ayırmadı!

Samsun'da çocukları olmayan Yusufoğlu çifti, 3 yıl önce sıcak yuvalarını açtıkları 1,5 yaşındaki bebeğin 1 yaş büyük ağabeyine de koruyucu aile oldu.

Atakum ilçesinde oturan ve 8 yıl önce evlenen, özel sektörden emekli Hatice (49) ve çay ocağı işleten Abdullah Yusufoğlu (50) çifti, çocukları olmayınca 3 yıl önce koruyucu aile olmak için Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat etti.

Gerekli işlemleri yerine getiren Yusufoğlu çifti, 1,5 yaşındaki erkek çocuğa koruyucu aile oldu. Bebeklerinin yalnız büyümesini istemeyen Yusufoğlu ailesi, birkaç ay sonra 1 yaş büyük ağabeyine de sıcak yuvalarını açtı.

İki çocukla evlat sevgisini yaşayan Yusufoğlu çifti, bir süre sonra büyük oğullarına otizm teşhisi konulmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerinin, ailenin istemesi durumunda çocuğu alabileceklerini belirtmeleri üzerine Yusufoğlu çifti, çocuklarından kopamayacaklarını ve kardeşleri birbirlerinden ayıramayacaklarını belirterek büyük oğullarının tedavisine başladı.

"ONUN SEVGİSİ BİZE YETİYOR"

Hatice Yusufoğlu, AA muhabirine, çocuklarıyla mutlu bir aile olduklarını söyledi. Çocuklarıyla annelik duygusunu yaşadığını, ömrünün sonuna kadar evlatlarına kol kanat germeyi istediğini belirten Yusufoğlu, büyük oğullarına otizm teşhisi konulduğundan itibaren ondan bir an olsun ayrılmayı düşünmediklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerinin, istemeleri durumunda çocuğu geri alabileceklerini söylediğini aktaran Yusufoğlu, şöyle devam etti:

"Onun sevgisi bize yetiyor. Kardeşleri ayırmak istemedik. Eşimle hemen otizmli bir çocuğa nasıl bakılacağını, nasıl eğitim verileceğini araştırdık. Tedavisine başladık. Büyük oğlum özel bir rehabilitasyon merkezine gidiyor. Eğitim ve tedavisinde büyük yol kat ettik."

Anne Yusufoğlu, oğullarını mutlu bir şekilde oynarken görmenin yaşadığı tüm zorluklara değdiğini ifade etti.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUZ, ONLAR BİZİM DÜNYAMIZ"

Abdullah Yusufoğlu da oğullarına otizm teşhisi konulmasıyla tedavisi için hemen harekete geçtiklerini anlattı.

Küçük oğlunun anaokuluna, büyüğünün de özel bir rehabilitasyon merkezine devam ettiğini söyleyen Yusufoğlu, çocukların mutlu büyümeleri için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Evlat sevgisinin başka olduğuna işaret eden baba Yusufoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bir aileyiz. Biz onları çok seviyoruz. Oğlumuzun otistik olduğunu öğrenince çok zor günler geçirdik ama onları ayırmayı asla düşünmedik. Oğlumun tedavisinde çok yol kat ettik. Tedavi sürecimiz çok başarılı gidiyor. Piyano kursuna gidiyor. Çok güzel piyano çalıyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar bizim dünyamız. Ömrümüzün sonuna kadar, iyi birer insan olmaları için gayret edeceğiz."