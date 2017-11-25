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Metruk binalarda aradılar

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2017 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 12:44
Metruk binalarda uyuşturucu aradılar

yla mücadele kapsamında polisler, metruk binalarda eğitimli köpek eşliğinde uyuşturucu madde aradı.

Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çok sayıda metruk binada sabah erken saatlerde madde ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Narkotik eğitimli uzman köpek Şans'ın da katıldığı operasyonda, metruk binaların her yeri arandı. Toplam 60 kişiyle ilgili işlem yapılan operasyonda, uyuşturucu kullanımında yararlanılan çok sayıda şırınga da bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerin uzun namlululu silahlarla destek verdiği operasyon, yaklaşık 3 saat sürdü.

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Metruk binalarda uyuşturucu aradılar
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