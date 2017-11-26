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'de akıl almaz olay

Giriş Tarihi: 26.11.2017 08:20
Şişli'de akıl almaz olay

'de seyir halindeki otomobilin içinde çıkan kavga yla sonuçlandı. Kazanın ardından otomobilden inen kişi, tartıştığı kişiyi silahla vurdu.

Olay Piyalepaşa Bulvarı'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki araçtaki iki kişinin tartışarak ilerliyordu. Tartışma kavgaya dönüşünce sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce bir araca ardından da park halindeki minibüse çarptı.

Otomobilden inen 2 kişinin tartışması , ya rağmen son bulmadı. Tartıştığı kişi, sürücüyü tabancayla bacağından vurdu. Yaralı sürücü, hasarlı araçla kaçtı. Saldırgan ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Bir süre sonra aracın yakında bir yerde terk edildiği belirlendi. Kaldırıma çıkan aracın askıda kalması nedeniyle sürücünün aracı bırakarak kaçtığı anlaşıldı. Polis ekipleri araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

Aracı zarar gören kişi, "Aracın içerisinde sürücü ve yolcu koltuğunda oturan kişi boğuşma halindeydi. Arabalara vura vura sağ tarafta olan arkadaşı düşürmeye çalışıyordu. Burada bulunan araçlara vurdu" dedi.
Polis olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Şişli'de akıl almaz olay
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