Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Faruk Orbeyi (25), yönetimindeki 06 YRZ 47 plakalı araçla Yenişehir Mahallesi Polis Meslek Eğitim Merkezi önündeki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Bir süre polisin kovaladığı araç, Kardeşler Mahallesi Üniversite TOKİ yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Orbeyi ile eşi Esra Orbeyi (22), Furkan Yalçın (26) ile eşi Ece Ayşe Yalçın (19) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polisin araçta yaptığı incelemede alkol şişelerine rastladığı belirtildi.