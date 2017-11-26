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'ta trafik sı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 26.11.2017 07:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2017 07:58
Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

'ta uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracı devrildi, 4 kişi yaralandı.

Faruk Orbeyi (25), yönetimindeki 06 YRZ 47 plakalı araçla Yenişehir Mahallesi Polis Meslek Eğitim Merkezi önündeki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Bir süre polisin kovaladığı araç, Kardeşler Mahallesi Üniversite yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

da, sürücü Orbeyi ile eşi Esra Orbeyi (22), Furkan Yalçın (26) ile eşi Ece Ayşe Yalçın (19) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polisin araçta yaptığı incelemede alkol şişelerine rastladığı belirtildi.

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Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
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