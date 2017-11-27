Başkentte otomobilden polise ateş açıldı

Edinilen bilgiye göre, Altındağ bölgesinde görevli polis ekipleri şüphe üzerine 59 PP 408 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobildekiler silahla ateş açarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında da polise ateş etmeyi sürdüren kişilerin kullandığı otomobil, Kale Mahallesi Can Sokak'ta 06 A 75255 plakalı polis aracına çarparak durdu.

Bu sırada araçtan çıkan iki kişi koşarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerinin takibi sonucu Rıdvan K. kısa sürede yakalandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen diğer kişi ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Gözaltına alınan Rıdvan K'nin elindeki eldivenler dikkati çekti. Rıdvan K, olay yerinde yapılan ilk sorgusunda polis ekiplerinin sorularına cevap vermedi.

Olay sırasında şüphelilerin açtıkları ateş sonucu bir binaya 4 mermi isabet ettiği belirlendi.

Yapılan incelemede şüphelilerin kaçmaya çalıştığı otomobilin de düz kontak yapılarak çalındığı tespit edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.