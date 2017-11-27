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“Dur” ihtarına ateş ederek karşılık verdiler

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2017 05:24
“Dur” ihtarına ateş ederek karşılık verdiler

'da polisin “dur” ihtarına ateş ederek karşılık veren kişiler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı, na çarparak duran otomobildeki bir kişi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Altındağ Ulucanlar bölgesinde devriye atan polis ekipleri şüphe üzerine 59 PP 408 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekipinin "dur" ihtarında bulunduğu otomobildekiler silahla ateş açarak kaçmaya başladı. Kaçan otomobil Kale Mahallesi Can Sokak'ta 06 A 75255 plakalı na çarparak durdu. Otomobil içerisinden çıkan iki kişi koşarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerinin takibi sonucu Rıdvan K. kısa sürede yakalandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen diğer kişi ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Yapılan incelemede şüphelilerin kaçmaya çalıştığı otomobilin de düz kontak yapılarak çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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“Dur” ihtarına ateş ederek karşılık verdiler
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