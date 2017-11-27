Eşine silahla ateş açıp kazayla 2.5 yaşındaki kızını vurdu

Olay, Samsun'un Yaşardoğu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Y., eşi Yakup Y.'nin (22) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk etti ve kocasından şikayetçi oldu. Yakup Y. hakkında eşine yaklaşmama kararı verildi.

Yaklaşık 3 aydır baba evinde kalan Esra Y., yarın sabah eşine boşanma davası açmayı düşünürken, yanında 2,5 yaşındaki kızı B.Y. ile birlikte çarşıdan uzun süredir kaldığı babasının evine giderken eşinin silahlı saldırısına uğradı. Apartmana girmek istediği bir sırada Yakup Y.'nin tabancayla ateş açması sonucu olayı yara almadan atlatan Esra Y., yanındaki kızı B.Y.'nin vurulduğunu fark etti. Babasının tabancasından çıkan kurşun B.Y.'nin sol karın boşluğuna isabet etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.Y. tedavi atına alındı. Kurşunun çocuğun vücuduna girip kaldığı tespit edildi. B.Y. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaydan sonra kayıplara karışan baba Yakup Y.'yi bugün İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yakup Y. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.