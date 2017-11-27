İstanbul'da kan donduran olay!

Umut tacirleri yaklaşık 200 Pakistanlıyı Yunanistan ve İtalya'ya götürme vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdi. İddiaya göre, elleri ve ayaklarını zincirle bağlanarak bodruma hapsedilen mülteciler ise polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Arnavutköy-Boğazköy Mahallesi'nde iddiaya göre kimliği belirsiz şahıslar tarafından elleri ve ayakları zincirle bağlı şekilde bodruma hapsedilen yaklaşık 200 Pakistanlı polisin operasyonuyla kurtarıldı.

GÜNLERCE AÇ SUSUZ BIRAKMIŞLAR

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre mülteciler Yunanistan ve İtalya'ya götürme vaadiyle umut tacirleri tarafından Türkiye'ye getirilerek bir bodruma konularak günlerce aç susuz bekletildi. Bir mülteci ise kendi imkanlarıyla kurtularak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kurtulan mülteciyle, umut tacirleri arasında kavga çıkarken çok sayıda polis ekibi de olay yerine geldi.

POLİSLER BODRUMA İNDİ, KORKUNÇ MANZARAYI GÖRDÜ

Polis ekipleri mültecinin kurtulduğu dükkanın bodrum katına indiğindeyse korkunç manzarayı gördü. İddiaya göre, polisler, bodrum katında elleri ve ayakları zincirle bağlanarak tutulan yaklaşık 200 mülteciyi buldu. Polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan çok sayıda mülteci Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Vatandaşlar dükkandan çok sayıda zincir kilidi çıktığını ifade ederken mültecilerden geriye ise kurtarıldıkları kıyafetleri ve büyük umutlarla yanlarına aldıkları valizler kaldı.

Çok sayıda kişinin polis tarafından kurtarıldığını dile getiren görgü tanıklarından Kadriye Pekaz, "Burada 150'den fazla kişi vardı. Pakistanlılarmış, o pencereyi kırdılar. Bir tane adam her zaman gelip bunlardan para alıyormuş. İçeride hepsini dövmüşler. Bir de bağlamışlar o çocukları. Biz de polisi çağırdık, geldiler. Onları alıp götürdüler bazıları yaralıymış" şeklinde konuştu.

"15 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLMÜŞ"

Mültecilerin kurtarılması sırasında büyük bir kargaşa çıktığını söyleyen Neşe Pekaz ise, "Bunlar zincirlenmiş alt katta bir bodrum varmış. Oraya bunları tıkmışlar yemek vermemişler, bunlar kendi kendine kurtuldu. İki kişi kaçtı onlar kurtulup üst kata bunlara saldırmaya çıktılar. Biz polisleri çağırdık 'çok kişi halinde gelin' dedik.

Yerde yatanlar vardı bize '10-15 kişi öldü' dedi. İçlerinden götürülüp bir yerlere atıldığını da söylediler. Zincirlenmişler birbirlerine hatta oradan bir avuç anahtar da çıktı.

"ÇATIŞMA ÇIKTI"

Başka bir grup da geldi hepsi birleştiler bir çatışma çıktı burada. Biz buraya turist olarak geldik demişler yarım yamalak konuşuyorlar" sözleriyle korkunç olayı anlattı.

"ELLERİ VE AYAKLARI ZİNCİRLE BAĞLIYDI"

Olayı gören çevredeki bir vatandaş ise "Hep elleri, ayakları zincirle bağlıydı. 'Bizi kurtarın' diyorlardı. 'Ekmek, su vermiyorlardı, bizi dövüyorlardı, para istiyorlardı' diyordu" ifadelerini kullandı.