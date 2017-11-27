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Lise öğrencisi okulun penceresine çıkarak etmek istedi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2017 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 12:05
Lise öğrencisi okulun penceresine çıkarak intihar etmek istedi

'nin Körfez ilçesinde, lise öğrencisi kız okulun penceresine çıkarak etmek istedi. Polis, H.G.'yi ikna ederken, genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencisi H.G. okulun 2'nci katında bulunan pencereye çıkarak edeceğini söyledi. Okul yöneticilerinin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi okula geldi. Polisler, bir süre görüştüğü genç kızı ikna ederek pencereden içeri girmesini sağladı.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

H.G. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Körfez Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Lise öğrencisi okulun penceresine çıkarak intihar etmek istedi
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