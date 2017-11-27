Lise öğrencisi okulun penceresine çıkarak intihar etmek istedi

Olay, Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencisi H.G. okulun 2'nci katında bulunan pencereye çıkarak intihar edeceğini söyledi. Okul yöneticilerinin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi okula geldi. Polisler, bir süre görüştüğü genç kızı ikna ederek pencereden içeri girmesini sağladı.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

H.G. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Körfez Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.