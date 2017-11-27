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Polis memuru kalbine yenildi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2017 20:07 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 20:22
Polis memuru kalbine yenildi

'nın Gemlik ilçesinde görevli 43 yaşındaki polis memuru , geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.

Orhangazi Caddesi Fatih Sokak'ta bulunan evinde akşam saatlerinde fenalaşan 'e ilk müdahalesi yanında bulunanlar tarafından yapıldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından kalbi durmuş şekilde Gemlik Devlet Hastanesi'ne getirilen polis memuru, tüm çabalara ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir dönem Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'nde de hastane polisi olarak görev yapan Yılmaz Demir, son nefesini de uzun süre görev yaptığı hastanede verdi. 20 yıldan uzun süredir mesleğin içinde olan polis memurunun iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Vefatının ardından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırılan polis memurunun cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.

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Polis memuru kalbine yenildi
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