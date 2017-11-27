Polis memuru kalbine yenildi

Orhangazi Caddesi Fatih Sokak'ta bulunan evinde akşam saatlerinde fenalaşan Yılmaz Demir'e ilk müdahalesi yanında bulunanlar tarafından yapıldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından kalbi durmuş şekilde Gemlik Devlet Hastanesi'ne getirilen polis memuru, tüm çabalara ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir dönem Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'nde de hastane polisi olarak görev yapan Yılmaz Demir, son nefesini de uzun süre görev yaptığı hastanede verdi. 20 yıldan uzun süredir mesleğin içinde olan polis memurunun iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Vefatının ardından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırılan polis memurunun cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.