Sinop’ta ilk kez bypass ameliyatı yapıldı

Yapılan bypass ameliyatının ardından açıklama yapan Opr. Dr. Arif Özdal Arslan, "Hastamız 54 yaşlarında diyabet ve hipertansiyonlu bir hastaydı. Zaten diyabet ve hipertansiyon bu tip hastalıkların en büyük nedenidir. Bu hastamızın kalbi besleyen damarlarında darlık ve tıkanıklıklar olsa da ciddi bir kriz geçirmemiş olması kendisi için büyük bir şans oldu.

RAMAK KALMIŞTI...

By-pass ameliyatlarında en fazla faydayı bu tür hastalar görmekte, yani kalp kası zedelenmemiş fakat zedelenmeye ramak kalmış hastanın kriz geçirmeden önce bu tip sıkıntıları bypass ameliyatıyla giderilmiş olması hastanın hem yaşam süresine katkıda bulunuyor hem de yaşam kalitesine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu hastamıza da böyle bir ameliyat yapıldı.

Yaptığımız ameliyat, gerek teknolojisi gerek donanımıyla yeterli olan yerlerde yapılabilen bir ameliyattır. Hastanemizde bu tip ameliyatlara başlanması planlandığında bizlere destek olacak eğitim hastanemiz Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi seçilmişti. Bu süreçte gerek ameliyathane inşaat aşamasında gerek sonraki aşamalarda buraya gelerek kontrollerde ve incelemelerde bulunan Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ali Fedakar ve Anestezi Uzmanı Canan Güler, başarı ile tamamlanan bu ameliyatımızda da bizlere gerekli desteği verdi.

İçinde bulunduğumuz bu süreç, bundan sonrasında da Koşuyolu ekibinin bize destek olması ile devam edecek ve her ameliyatta gelen arkadaşlar biraz daha seyrederek ve buradaki kadronun ameliyatını sağlayarak devam edecek bir süreçtir. Bu süreç tamamlandığında arkadaşlar sadece özellik arz eden zor ve ağır vakalar için gelecekler onun dışında ki vakalarda Sinop'ta bulunan mevcut kadromuzla Sinop'a kazandırılan KVC ünitesinde bu tip operasyonlar gerçekleşecektir" dedi.



AMELİYATA 7 DOKTOR 4 HEMŞİRE İŞTİRAK ETTİ

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ilk açık kalp ameliyatına Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Ali Fedakar, Opr. Dr. Tolga Baş, Opr. Dr.Serkan Çelik, Anestezi Uzmanı Dr. Canan Güler ve hastane uzmanlarından Opr. Dr. Arif Özdal Arslan, Opr. Dr. Ahmet Han Kanpalta ve Opr. Dr. Serdar Köseoğlu iştirak etti.

54 yaşındaki Adil Sabuncu 4 saat süren bypass ameliyatından sonra kendine geldiğinde "Allah doktorlarımızdan razı olsun. Benim için ellerinden geleni yaptılar" dedi.

Ameliyatın ardından KVC Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam edilen ve sağlık durumu gayet iyi olan Adil Sabuncu bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarılarak serviste tedavisine devam edilecek.