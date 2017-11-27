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’da yük ü faciası: 2 ölü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2017 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 16:41
Yalova’da yük asansörü faciası: 2 ölü

’da yük ünün halatı koparken, iki kişi hayatını kaybetti.

Olay öğleden sonra Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde bir elektrik firmasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Köse ve Nural Varol adlı işçiler yük üne malzeme yüklemeye başladı. O esnada asansörün halatları koptu. Asansör hızla aşağı düştü. Başları asansörün altında kalarak ezilen işçiler olay yerinde can verdi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yük asansörünü kaldırıp işçilerin cansız bedenlerini çıkarmaya çalışıyor. Savcının depodaki incelemesi sürerken, acı haberi alan işçi yakınları göz yaşlarına boğuldu.

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Yalova’da yük asansörü faciası: 2 ölü
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