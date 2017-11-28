11 yaşındaki kızı taciz eden marketçiye 8 yıl hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık K.Y. (62), mağdure E.İ.Y.(11), mağdurenin şikayetçi annesi H.Y.(32) ile avukatlar hazır bulundu.

İşlettiği markete gelen 11 yaşındaki kız çocuğunu kucağına oturtarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan evli, 6 çocuk babası 62 yaşındaki K.Y., "Mini market işletmecisiyim. Bu kız 2 çikolata alıp kaçtı. 20 dakika sonra bir daha geldi, ben de kulağından tutup, itekleyerek dışarı çıkardım. 1, 1-5 saat sonra annesi ile geldi, 'kızımı öpmüşsün' dedi. Ben de kızdım, bana iftira atıyorlar. Hiçbir husumetimiz yoktur" dedi.

11 yaşındaki mağdure E.İ.Y. ifade vermeden önce sanık K.Y. duruşma salonu dışına çıkarıldı.

KÜÇÜK KIZ O ANLARI ANLATTI

Pedagog eşliğinde ifade veren E.İ.Y. "Okul çıkışı okul harçlığımdan kalan para ile cips almak için sanığın işlettiği bakkala gittim. Hiç kimse yoktu, oturduğu masanın yanına çağırdı, 'bir gelir misin?' dedi. Ben de hastalandığını zannettim. Kolumdan tutarak, kucağına oturttu, eliyle çenemden tutarak dudağımdan öpmeye başladı, kıyafetim üzerinden vücuduma dokununca itekleyip ağlayarak kaçtım. Yaklaşık 5 saniye sürdü. 1-2 kere sanığın marketine ekmek almaya gitmiştim. Asla çikolata falan çalmadım. Korkuyla önce ablama anlattım, o da anneme söyledi. Annem ile bakkala gittik. Önce müşteri vardı, 'susun' dedi. Sonra annem bağırdı, polisler geldi" diye konuştu.

Pedagog da sanığa karşı mağdurenin yoğun öfke ve korku beslediğini gözlemlediğini, mağdurenin ifadelerine itibar edilebileceğini söyledi.

Mağdurenin şikayetçi annesi H.Y. de "Olayı ben görmedim. Kızım ile markete gidip olayı sordum. 'Çocuğuma nasıl dokunursun' dedim, bana 'sus' dedi. Ben girdiğim anda zaten polisi aramıştım. O da bana 'ben torunlarıma da aynı şekilde davranıyorum' deyince, ben de 'torunlarını da mı dudağından öpüyorsun?' dedim. Hiçbir şey demedi, nutku durmuş gibiydi, sonra polisler geldi" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık K.Y.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığı tutuklamazken, Yargıtay kararı onarsa sanığın cezası kesinleşecek. Karar sonrası sanık yakınları Adliye koridorlarında sinir krizleri geçirdi.