Anne ve babalara isim uyarısı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nde 'Dilimiz Kimliğimizdir' konferansı gerçekleştirildi.

Konferansa Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahir Kalfa, konuşmacı olarak katıldı. Türkçe'nin çok güçlü bir dil olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kalfa, "Bir dizi vardı. Orada bir hanım kız vardı, işte 'oha falan oldum', bugün 'oha falan oldum' deseniz size gülerler. Onun için onlar gelip geçicidir. Modadır dilde. Dolayısıyla Türkçe'ye bir şey olmaz. Türkçe dünya üzerinde en güçlü dillerden birisidir" dedi.

GÜLDEN, VAZO DEMEKTİR

Kelimelerin kökenleri ve anlamları ile ilgili örnekler veren Doç. Dr. Kalfa, "Gülden; çiçeklik, vazo anlamında bir isim. Üzülerek söylüyorum ki kızın adı vazo. Yani Gülden Karaböcekler de dahil olmak üzere çiçeklik diye yumuşatalım ismi. Bu tür adlandırmalarda ciddi sıkıntılar var. Mesela Zeyn süs demek. Zeynel Abidin: Abidin'in süsü. Kesmişiz ismi yarıdan Zeynel kısmını bırakmışız. Yani isim 'Alinin' gibi bir isim. Adın ne 'Alinin', 'Mehmedin' böyle bir isim olamaz. İsim koyarken çok dikkat etmek gerekiyor çocuklarımıza özellikle.

GELECEĞİ İPOTEK ALTINA ALACAK İSİMLER VAR

Geleceğini ipotek altına alan isimler de koymamak lazım. Belki o düşüncede olmayacak çocuk. Ne yapacaksınız. İsim koyarken geleceğin annelerine babalarına buradan seslenmek isterim, çok dikkat etmek gerekir. 'Aleyna' diye isim konur mu çocuğa 'Onun üzerine'. İşte Kuran-ı Kerim'de geçiyor diyerek bilmeden isimler koymamak gerekiyor" diye konuştu.