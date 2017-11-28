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Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 15:02
Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

'nde Doğuş ile Demir İnşaat Büyükçekmece arasında oynanacak maç nedeniyle 'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'nde bugün 20.15'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Bu kapsamda saat 18.00'en itibaren Ihlamur Sokağın ( dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım), Sarı Mimoza ve Leyla Sokak, Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak.

Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem, Fesleğen ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokak'tan gelen trafik akımı ise Açelya ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek.

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Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
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