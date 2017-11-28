Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Basketbol Süper Ligi'nde bugün 20.15'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Bu kapsamda saat 18.00'en itibaren Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım), Sarı Mimoza ve Leyla Sokak, Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak.

Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem, Fesleğen ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokak'tan gelen trafik akımı ise Açelya ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek.