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Evine giren harsızı kovalarken silahla öldürüldü

Giriş Tarihi: 28.11.2017 07:27 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 07:44
Evine giren harsızı kovalarken silahla öldürüldü

'de evine girip cep telefonunu çalan ı kovalayan uyruklu bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

'de evine giren ve cep telefonunu çalan ın peşinden koşan uyruklu kişi, silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde tekstil işçisi olan arkadaşlarıyla aynı evde kalan Afganistan uyruklu Asif Malik, evine girip cep telefonunu çalarak kaçan hırsızın peşinden gitti. Malik, sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından 2402. Sokak'ta silahla açılan ateş sonucu başından yaralandı.

Evine giren hırsız tarafından vurulduğu iddia edilen Malik, arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asif Malik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Evine giren harsızı kovalarken silahla öldürüldü
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