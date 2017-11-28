Evine giren harsızı kovalarken silahla öldürüldü

Sultangazi'de evine giren ve cep telefonunu çalan hırsızın peşinden koşan Afganistan uyruklu kişi, silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde tekstil işçisi olan arkadaşlarıyla aynı evde kalan Afganistan uyruklu Asif Malik, evine girip cep telefonunu çalarak kaçan hırsızın peşinden gitti. Malik, sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından 2402. Sokak'ta silahla açılan ateş sonucu başından yaralandı.

Evine giren hırsız tarafından vurulduğu iddia edilen Malik, arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asif Malik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.