İstanbul'da son dönemlerin en büyük fuhuş operasyonu

İstanbul'da iş arayan kadınlara evlenme vaadiyle tuzak kurarak fuhuşa zorlayan bir fuhuş çetesi polis tarafından çökertildi. Son dönemlerin en kapsamlı fuhuş operasyonunda, kadınların içeceklerine ilaç atarak uyutup çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yapan çete üyesi 4 şüpheli yakalanıp tutuklanırken polisin çeteye yönelik soruşturması devam ediyor.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, evlilik vaadiyle kandırdıkları kadınları tehditle fuhuşa zorlayan bir çeteyi belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda çetenin evlenmek isteyen kadınlarla, iş arayan kadınları hedef aldığı tespit edildi. Çetenin kadınlara sosyal medya hesaplarından ulaştığı belirlendi. Kendilerini farklı meslek gruplarında tanıtan çete üyelerinin evlilik vaadiyle görüşme sağladığı anlaşıldı. Eğlenceli vakitler geçirdikleri kadınları kendilerine bağlayan çete üyelerinin bir sonraki aşamada tuzak planlarını devreye soktukları anlaşıldı.

ORMANDA İŞKENCE YAPTILAR

Çete üyelerinin aileleriyle tanıştırma bahanesiyle evlerine davet ettikleri kadınların içeceklerine ilaç atıp, ilacın etkisiyle uyuyan kadınların çıplak fotoğraflarını çektiği tespit edildi. Bu fotoğraflarla "internette yayınlarım" diyerek şantaj yapan çete üyeleri ayrıca işkence yaptıkları kadınları fuhuşa zorladı. Çete üyelerinin kadınlardan birinin bileğini kestiği, fuhuşa yanaşmayan bazı kadınları da ormanlık alanlara götürerek dövdüğü tespit edildi.

KURTARILDILAR

Ahlak Masası ekipleri, çalışmaların ardından önce internette iş ararken çetenin eline düşen Özbekistanlı I.S ,(26) ile 33 yaşındaki U.S'yi çetenin elinden kurtardı. Daha sonra ise P.M.(20) kurtarıldı.

ÇETENİN 4 ÜYESİ YAKALANDI

Yapılan tespit çalışmalarının ardından operasyon kararı alındı. Polis ekipleri şantaj ve işkenceyle fuhuş yaptıran çete üyeleri Burak K. (26), Engin A. (26), Orhan G (22) ve bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Burak K., Engin A. ve Orhan G. tutuklandı. Polisin çeteye yönelik soruşturması devam ediyor.

Milliyet