  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Karısını öldüren koca ‘şizofreni’ çıkınca ceza almadı

Karısını öldüren koca ‘şizofreni’ çıkınca ceza almadı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 18:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 19:07
Karısını öldüren koca ‘şizofreni’ çıkınca ceza almadı

'da karısını 50 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ‘akıl sağlı yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı’ gerekçesiyle ceza verilmedi. Mahkeme kocanın ruh sağlığı hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi.

'un Tekkeköy ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde 14 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 72 yaşındaki , 9 çocuk annesi eşi Çakır Gürel'i (73) evlerinde 50 bıçak darbesiyle öldürdü.

TAHLİYE EDİLDİ

Olaydan sonra tutuklanan Aziz Gürel hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle dava açıldı. Akıl sağlığı yerinde olmayan ve yaşlı olması da göz önünde bulundurulan Aziz Gürel yargılama aşamasında tahliye oldu. Aziz Gürel'in yargılanması bugün sona erdi.

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, Aziz Gürel'in şizofreni hastası olduğundan cezai ehliyeti bulunmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti Aziz Gürel'e Adil Tıp Kurumunun raporu doğrultusunda ceza vermedi. Mahkeme şahsın ruh sağlığı hastanesine yatırılarak tedavi olmasına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karısını öldüren koca ‘şizofreni’ çıkınca ceza almadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN