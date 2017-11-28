Kartal TEM bağlantı yolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay sabah 06.00 da Kartal Tem bağlantı yolu Yakacık mevkiide meydana geldi. İddialar göre 34 SK 2437 plakalı ticari araç önde seyreden 41 TR 928 plakalı kamyona arkadan büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta yolcu olarak bulunan İsak Kurt hayatını kaybederken Abdurrahman kurt ise ağır yaralandı yaralının ilk tedavisi olay yerine gelen ambulans da yapılırken hayatını kaybeden kazazedeyi çıkarmak için itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika uğraştı.

Polis olay ile soruşturma başlatırken hayatını kaybeden İsak kurt kartal eğitim araştırma hastanesi morguna kaldırıldı öte yandan kaza nedeni ile bağlantı yolu trafiği yaklaşık 1 saat kapatıldı.