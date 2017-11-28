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Ormanda çıplak erkek cesedi bulundu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 12:04

’nun Yenicepınar Köyü yakınlarındaki orman yolunda sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 'nun Yenicepınar Köyü Çambaşı Mevkii'si orman yolu üzerinde erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede yarı çıplak halde bulunan cesedin 41 yaşındaki Murat Güler'e ait olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından cesedin çevresi güvenlik çemberine alındıktan sonra, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinde, Güler'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

41 yaşındaki Murat Güler'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ormanda çıplak erkek cesedi bulundu
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