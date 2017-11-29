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3 yıl boyunca karnında ile yaşamış!

Giriş Tarihi: 29.11.2017 08:18 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 08:25
3 yıl boyunca karnında havlu ile yaşamış!

’da şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden N.A., Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ayhan Çağılcı tarafından muayene edildi.

Tomografide, N.A.'nın karın boşluğunda birden fazla kitle ve olduğu tespit edildi. Havlunun, kadının karnında 3 yıl önce yurt dışında geçirdiği rahim ameliyatı sırasında unutulduğu anlaşıldı. Havlu, yaklaşık 3 saat süren başarılı operasyonla N.A.'nın karnından çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Çağılcı, "Ameliyatta açım sırasında 3 hemşire bir de ben doktor olarak, görünenler karşısında şoke olduk. Havlu ve diğer kitleyi başarılı geçen operasyonla hastanın karnından çıkardık" dedi.

Yurt dışında yapılan ameliyatı da eleştiren Cağılcı, "Ameliyatta her ne olursa olsun malzemeler yazılır, sonra da sayım yapılır. Bu sayımlar 'tamam' demeden karın kapatılmıyor. Bu sorunları yaşamamak için çok dikkatli olması gerekir" ifadelerini kullandı.

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3 yıl boyunca karnında havlu ile yaşamış!
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