3 yıl boyunca karnında havlu ile yaşamış!

Tomografide, N.A.'nın karın boşluğunda birden fazla kitle ve havlu olduğu tespit edildi. Havlunun, kadının karnında 3 yıl önce yurt dışında geçirdiği rahim ameliyatı sırasında unutulduğu anlaşıldı. Havlu, yaklaşık 3 saat süren başarılı operasyonla N.A.'nın karnından çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Çağılcı, "Ameliyatta açım sırasında 3 hemşire bir de ben doktor olarak, görünenler karşısında şoke olduk. Havlu ve diğer kitleyi başarılı geçen operasyonla hastanın karnından çıkardık" dedi.

Yurt dışında yapılan ameliyatı da eleştiren Cağılcı, "Ameliyatta her ne olursa olsun malzemeler yazılır, sonra da sayım yapılır. Bu sayımlar 'tamam' demeden karın kapatılmıyor. Bu sorunları yaşamamak için çok dikkatli olması gerekir" ifadelerini kullandı.