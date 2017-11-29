Korkunç cinayette kan donduran detay ortaya çıktı

Davaya konu olay, Güzelyalı Mahallesi 22 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Mürşit Sam ile 40 yaşındaki Üsküdar Kulaksız bir süre önce boşandı. Üsküdar Kulaksız 3 çocuğunu alarak yeni taşındıkları evde yaşamını sürdürmeye başladı. Gece saatlerinde boşandığı eşinin evine giden Mürşit Sam, Üsküdar Kulaksız'la konuşmak istedi. İlk başta konuşmak istemeyen Kulaksız, çocuklar uyanmasın diye Mürşit Sam'ı eve aldı. Konuşmaya başlayan çift, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüşünce gözü dönen Mürşit Sam, Üsküdar Kulaksız'ı kablo ile boğarak öldürdü. Olayın ardından Mürşit Sam, polisi arayarak eski eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine intikal ettiklerinde Üsküdar Kulaksız'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Üsküdar Kulaksız'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayet sırasında uykuda olan 3 çocuk ise polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Mürşit Sam, Cinayet Büro Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayı soruşturan savcı hazırladığı iddianamede sanık hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis ile cezalandırması için açtığı dava İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Eski eşini kablo ile boğarak öldürmüş



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ilk celseye tutuklu sanık Mürşit Sam, sanık avukatları Tolga Turgut, Edhem Solak, hayatını kaybeden Üsküdar Kulaksız'ın babası Mustafa, annesi Satık, kardeşleri Erol, Ali Kulaksız, kız kardeşi Fadik Çökelek, mağdur avukatları Gülce Mutoğlu Kılavuz, Necmiye Ece Uncu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Hakim karşısında ilk kez savunma yapan sanık Mürşit Sam, Antalya'da yaşadıklarını, bu sırada evlenmeden önce ilişki yaşadığı bir kız arkadaşının Antalya'da olduğunu öğrenince eşi Üsküdar Kulaksız'ın kendisinden şüphelendiğini, bu nedenle anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi. Boşanmalarına rağmen birlikte yaşadıklarını belirten sanık Sam, Kulaksız'ın İzmir'de özel bir üniversiteyi kazanması üzerine İzmir'e taşınmayı teklif ettiğini belirterek, "Teklifi kabul etti ve İzmir'e taşındık. Çocuklarım ve eşime ayrı bir kendime ayrı bir ve tuttum. Ancak aynı evde yaşıyorduk. Masrafları ben karşılıyordum. Maktulün üniversiteden kız arkadaşı ile yazışmalarında Uğur ve Murat isimli şahıslarla ilgili ilişkilerinden bahsediyordu. Bunu gördüm. Murat isimli şahsı sorduğumda maktul bana, 'Murat'a aşığım, vazgeçemiyorum' dedi. Bir süre bekledim hevesi geçer diye. Ama telefonlarını kontrol ettiğimde bağlılığının devam ettiğini gördüm. Onu unutturmak için yaptıklarımı dikkate almıyordu. Kendisine değişik zamanlarda hediyeler alıyordum. Olay günü de daha önceden almak istediğini belirttiği cep telefonun kredi çekerek aldım. Telefonu verdiğimde bana kızdı. Masrafların çok olduğunu bir de telefon için ödeme yapmanın doğru olmadığını söyledi. Murat isimli şahısla ilişkisini sorduğumda cevap vermedi. Telefondaki mesajları söyleyince telefonumu nasıl karıştırırsın, buna hakkın yok, ben senden boşandım şeklinde sözler söyledi. Çocukları uyuttuktan sonra tekrar salona geldim. Hep telefonu ile ilgileniyor. Çok seviyordum, onun da benden ayrılmak istediğini biliyordum. Soru sorduğumda cevap vermiyordu, sürekli telefonu ile oynuyordu. Ben de sinirlendim elime geçirdiğim kabloyu boğazına taktım. Biraz sıktıktan sonra gevşettim. Telefondaki mesajlaşmaları ve Murat ile olan ilişkisini sordum. Maktule ilişkisinin devam ettiğini, kendisine karışamayacağını, istediği ile yatıp kalkabileceğini söyledi. Yüzümü tırmaladı. Bu sözler üzerine kendimi kaybetmişim. Kabloyu kısarak öldürmüşüm. Uyuyan çocuklarımın cesedi görmemesi için üzerini kapattım. Öldürme kastım yoktu. Onu çok seviyordum" dedi.

Tehdit etti iddiası



Olaydan iki gün önce kızı ile telefonda konuştuklarını belirten Üsküdar Kulaksız'ın annesi Satı Kulaksız, "Kızım bana 'Ankara'ya gelmek istiyorum' dedi. Bende 'Çocuklarını da al gel, biz size bakarız' dedim. O da bana eski eşinin kendisini tehdit ettiğini, sanığın Ankara'ya giderse hem kızımı hem de bizi öldüreceğini söylemiş. Biz sanıktan şikayetçiyiz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.