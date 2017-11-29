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İstinat duvarı çöktü araçlar toprak altında kaldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 10:51
İstinat duvarı çöktü araçlar toprak altında kaldı

’ta dün geceden itibaren etkisini artıran yağmur nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Çökme esnasında otomobillerde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Haydarbey Mahallesi'nde Papatya 3. Sitesi otoparkını çevreleyen istinat duvarı çöktü. Apartman yöneticisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Yapılan ilk kontrollerde göçük esnasında apartman sakinlerinin evde olması olası can kaybının önüne geçti. Olayda apartman çevresinde park halinde bulunan araçlar hurdaya döndü.

Olayın sabahın erken saatlerinde yaşandığını kaydeden apartman yöneticisi Ali Süt, olası bir felaketin teğet geçtiğini söyledi.

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İstinat duvarı çöktü araçlar toprak altında kaldı
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