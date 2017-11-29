Karpit gazı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, patlama Elbistan Sebze ve Meyve Hali'nde Sıtkı Alkaya'nın (21) işlettiği dükkanda meydana geldi. Depolanan hurmaların olgunlaşması için kullanıldığı belirtilen karpit gazı, henüz belirlenemeyen bir nedenle bomba gibi patladı. Patlama esnasında dükkanın önünde bulunan iş yeri sahibi Sıtkı Alkaya, çevreye saçılan cam parçalarının isabet etmesi sonucunda yaralandı. Alkaya'nın yanında bulunan 2 kişi ise, patlamayı şans eseri yara almadan atlattı. Alkaya, kendisini dışarı atarken, büyük patlamanın şokunu atlatan diğer hal esnafları ve çalışanlar da olay yerine akın etti. Tam bir can pazarının yaşandığı patlamada yaralanan Alkaya'nın yardımına ilk olarak da esnaflar koştu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Alkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Ortalığı savaş alanına çeviren karpit gazı patlamasının yaşandığı iş yerinin haricinde 1 dükkanda daha hasar oluştu. İş yerinin önündeki kamyonet ve motosiklette de ciddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay mahallini güvenlik çemberi ile çevirdi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıkları ise, karpit gazının bomba gibi patladığını anlattılar. Karpit gazının çok tehlikeli bir madde olduğuna işaret eden görgü tanıkları, "Hepimiz sesi duyduk buraya geldik. 1 arkadaşımız yaralı. Karpitten patlama oldu. Hurmanın olgunlaşması için kullanılıyordu. Sıcaktan patlamış olabilir. İyi ki içeride kimse yoktu. Isıdan mütevellit içeride sıkışma olabilir. Acayip bir patlama oldu. Elbistan sallandı" ifadelerini kullandılar.