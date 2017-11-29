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’ta kar yağışı

Giriş Tarihi: 29.11.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 12:00
Kars’ta kar yağışı

'ta kent merkezini yeniden beyaza bürüyen kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçların üzerinde biriken karları temizleyen ve yola çıkan sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Sürücüler özellikle Mihralibey Köprüsü ile İnönü Caddesinde oluşan buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri bazı bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Muzaffer Karakoyun, kar nedeniyle iş yerleri önünde biriken karları temizlediklerini ifade ederek, "Burada kar yağmasa hayat durur, buralar çok güzel kar ´a yakışıyor" dedi.
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Kars’ta kar yağışı
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