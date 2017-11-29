

Fikriyat.com yazarı İlahiyatçı Prof.Dr. Mehmet Emin Ay bugünkü yazısında, Mevlid Kandili vesilesiyle, Kâinat nurla doldu onun doğduğu gece... başlıklı yazıyı kaleme aldı.

İşte Fikriyat.com yazarı İlahiyatçı Prof.Dr Mehmet Emin Ay'ın bugünkü yazısından önemli başlıklar:

Bir Pazartesi sabahında, henüz tan yeri ağarmamışken,

Sadece dünya değil, bütün kâinat aydınlandı birden,

Bir "Hidayet Güneşi"ydi bu, Mâverâ'dan gelen...

Yayıldı tüm evrene, dalga dalga Âmine'nin evinden…

*

Zaman, çoktandır unuttuğu tatlı bir tebessümle,

Dudaklarında hamd ve senâlar, şükre daldı huzur içinde…

*

Cebrail ve seçkin melekler, bölükler halinde

Yeryüzüne inip, dünyaya nice müjdeler sundular.

Ve hep birlikte, Semâ'da tekrarlayıp durdukları

Esenlik niyâzlarını ve selamlarını, bu kez yeryüzünde,

Sonsuza dek sürecek söz ve besteyle okudular,

O'nun yanı başında, Amine'nin mutlu evinde…

*

Allah'ım! Salât ve selâmların en güzeli,

Bereket ve hayırların tümü, Hz. Muhammed'in,

Ailesinin ve ashâbının üzerine olsun…

Arap Edebiyatının önemli isimlerinden Ahmed Şevkî isimli şaire ait olan "Vulide'l-Hüdâ" adlı Na't-ı Şerif'ten bir bölümün tercümesiyle başladığımız yazımız, takdir edileceği üzere, bu akşam idrak edeceğimiz Mevlid Kandiliyle ve tabii ki "Alemlere Rahmet" olarak gönderilen Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz ile ilgili…

Asırlardır, eserler O'ndan bahsediyor, kalemler O'nu yazıyor, kelamlar O'na adanıyor ve diller O'nu anıyor!... Edebiyatımızın önemli bir kısmını O'na hitaben yazılmış na'tler ve kasideler, gazeller ve mersiyeler oluştururken, O'nu anlatan eserlerin sayısı ise bilinmiyor.

...

Evet, Sevgili Peygamberimiz (sav) bir insandır. Ama farklı özelliklerin ve güzelliklerin sahibi bir insan... Tıpkı şairin dediği gibi…

"Hz. Muhammed bir insandır. Fakat sıradan bir insan değil…

Sanki O, taşların arasında parlayıp duran bir Yâkut gibidir!.."

Elmasın, hangi yönden bakılırsa bakılsın farklı ışıltılar sunduğundan söz ettik biraz önce… Sevgili Peygamberimizin de bir elmas gibi farklı güzellikte ışıltılar yaydığını ekledik sözlerimize… Gerçekten, yeryüzüne gelmiş ve gelecek tüm insanlar içinde, hayatı en ince detaylarına kadar bilinen tek şahsiyet olması yanında, Nebiyy-i Muhterem (sav) Efendimiz aynı zamanda farklı özellikleri şahsında toplayan tek kişidir de…

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