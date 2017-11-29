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Kocasına neden döküp satırla saldırdığını açıkladı!

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 16:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 16:41
Kocasına neden kızgın yağ döküp satırla saldırdığını açıkladı!

'da, boşanmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü 'in (42) uyurken, üzerine döküp, başına satırla vuran 'ın (40) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındı.

, Akdemir ile 8 yıl önce boşandıklarını; ancak hala birlikte yaşadıklarını anlatan Sayar, olay günü telefonunu karıştırdığı için eski eşine çok kızdığını öne sürdü. Sayar, "Sabah evde otururken, Ayhan, benim cep telefonumu karıştırdı. Buna kızıp, elinden telefonu aldım. O da yatak odasına gidip, uyudu. Çok sinirlendiğim için öfkemi kontrol edemedim. Ocaktaki ı alıp, başına döktüm. Canı yanınca, bana saldırdı. Mutfağa kaçtım. Kendimi savunmak için tezgahta duran satırı aldım. 'Yaklaşma, vururum' diye bağırdım. Üzerime gelmeye devam edince, başına satırla vurup, evden kaçtım" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan yoğun bakımda tedaviye alınan 'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Kocasına neden kızgın yağ döküp satırla saldırdığını açıkladı!
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