Kocasına neden kızgın yağ döküp satırla saldırdığını açıkladı!

Emine Sayar, Akdemir ile 8 yıl önce boşandıklarını; ancak hala birlikte yaşadıklarını anlatan Sayar, olay günü telefonunu karıştırdığı için eski eşine çok kızdığını öne sürdü. Sayar, "Sabah evde otururken, Ayhan, benim cep telefonumu karıştırdı. Buna kızıp, elinden telefonu aldım. O da yatak odasına gidip, uyudu. Çok sinirlendiğim için öfkemi kontrol edemedim. Ocaktaki kızgın yağı alıp, başına döktüm. Canı yanınca, bana saldırdı. Mutfağa kaçtım. Kendimi savunmak için tezgahta duran satırı aldım. 'Yaklaşma, vururum' diye bağırdım. Üzerime gelmeye devam edince, başına satırla vurup, evden kaçtım" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR



Öte yandan yoğun bakımda tedaviye alınan Ayhan Akdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.