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'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 06:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 06:40
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı da 9 kişi yaralandı.

, saat 20.30 sıralarında - Antalya karayolunun 50'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Bükücü yönetimindeki 42 K 7202 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Çetinbağ'ın (23) kullandığı 42 PE 007 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Çetinbağ ve yanında bulunan Safiye Çetinbağ (23), İbrahim Çetinbağ (21), Zeynep Yüksel (29), Raziye Berra Yüksel (11), Ahmet (9), Havvanur Yüksel (9) ile diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Bükücü ve yanında bulunan Havva Bükücü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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