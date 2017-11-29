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"Kuşum olmadan içeri girmem" dedi, isteği yerine getirildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 17:43 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 17:44
Kuşum olmadan içeri girmem dedi, isteği yerine getirildi

’da, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Yaşar B., kendisini teslim olması için ikna etmeye çalışan babasına " olmadan cezaevine gitmem" deyince, bu arzusu yerine getirildi. Babasının kuşunu getirmesiyle teslim olan Yaşar B., elleri kelepçeli,muhabbet kuşuyla birlikte cezaevine götürüldü.

Yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yaşar B., 1 ay önce Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Her yerde aranan Yaşar B.,teslim olmaya yanaşmayınca devreye babası Rıfat B. girdi.Rıfat B., dün, "m olmadan cezaevine gitmem" diyen oğlunu ikna edip, kendi elleriyle polise getirerek, teslim etti. Yaşar B., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaşar B. cezaevine götürülürken, babasının getirdiği muhabbet kuşunu da kendisiyle birlikte götürdü.

'BELKİ ZEVKİM ÖYLEDİR'

Öte yandan, cezaevinden bir ay önce firar eden ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Bahtiyar G. (18) de Efeler Atatürk Bulvarı üzerinde polis tarafından yakalandı. Yaşar B. ve Bahtiyar G., birbirine kelepçeli olarak cezaevine götürüldü. Yaşar B. gazetecilerin, "Muhabbet kuşunu da mı cezaevine götüreceksin" sorusuna "Sana ne, belki zevkim öyle istiyor" diye cevap verdi.

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"Kuşum olmadan içeri girmem" dedi, isteği yerine getirildi
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