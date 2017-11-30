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Beş il için fırtına uyarısı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 13:09 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 13:59
Beş il için fırtına uyarısı

Manisa ile Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Aydın'ın kıyı kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Manisa ile Balıkesir, İzmir, Çanakkale ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde orta kuvvette esen rüzgarın, akşam fırtınaya dönüşeceği belirtildi.

Saatte 70 kilometre hıza ulaşacak fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istenen açıklamada, fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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Beş il için fırtına uyarısı
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