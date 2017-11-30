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'da operasyonu: 4 gözaltı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 16:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 16:56
Bolu'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

'da, polisin düzenlediği operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Borazanlar Mahallesi'nde günlük kiralanan 1+1 evde yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Özbek uyruklu olan F.K. ve B.Y. adlı kadınlar ile K.S. adlı kişiyi gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

M.A. adlı kişi de fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği iddiasıyla başka bir yerde yakalandı. K.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerden M.A.'nın adliyeye sevk edileceği, 2 kadının ise sınır dışı edileceği belirtildi.

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Bolu'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
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