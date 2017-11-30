Erzurum ve Kars'taki kar yağışı

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı Erzurum kent merkezinde 4, yüksek kesimlerde 29 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçeler arasındaki yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Erzurum-Tekman karayolu ve Şenkaya ilçesindeki Akşar-Gaziler-Karaurgan ile Gaziler-Sarıkamış-Karaurgan karayolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin iş makineleri desteğinde kapalı olan yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Sarıkamış beyaza büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de gece etkili olmaya başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2. etap pistlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

Buzlanma dolayısıyla trafik kazalarının meydana geldiği ilçede, karayolları ekipleri, Erzurum-Sarıkamış-Kars karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Mehmet Karslı yönetimindeki 25 SK 966 plakalı otomobil, Sarıkamış Keklik deresi mevkisinde, buzlanmadan dolayı duramayarak önünde giden Mustafa Soysal idaresindeki 19 BC 861 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki Zühal Karslı yaralandı. Karslı, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçede trafik kazalarına karşı çeşitli tedbirler alan trafik ekipleri, sürücülere buzlanmadan dolayı dikkatli olması uyarısında bulundu.