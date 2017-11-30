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Tarsus'ta operasyonu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 10:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 10:53
Tarsus'ta çöp ev operasyonu

’in Tarsus ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan bir şikayeti değerlendirerek haline gelen bir apartmanın zemin katındaki daireyi boşalttı.

Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında ikamet eden T.M. adlı kişinin oturduğu dairenin haline geldiği, apartmanın ortak kullanım alanı ve koridorlar içerisinde hurda diye tabir edilen kasa, bidon, kağıt gibi eşyalarla apartmanın ve çevresinin kirlendiği, pis kokular yaydığı şeklindeki şikayetler üzerine Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.



6 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Olay yerine gelip incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, verilen adresin çöp ev haline geldiğini tespit etti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler pis kokular yayan, etrafa zarar veren ve çevreyi kirleten malzemeleri temizlerken, apartmandan 6 kamyon dolusu çöp çıktı.
Daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bina ve daire hastalıklara karşı ilaçlanıp dezenfekte edildi.

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Tarsus'ta çöp ev operasyonu
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