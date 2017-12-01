Ana-oğla uyuşturucu ticaretinden gözaltına

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı kişiye satılan 1 paket esrar, 1 paket bonzai ile 19 adet ecstasy uyuşturucu hapı ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı. M.K.'nin evinde yapılan aramada 13 paket halinde yaklaşık 100 gram bonzai, 33 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 1 adet pampalı tüfek ele geçti. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.K.'nin annesi D.K. de gözaltına alındı.

TUTUKLANAN ANA-OĞUL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Ana-oğul polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, anne D.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.