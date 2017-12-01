İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), internet sitesinden, "Bugün(01.12.2017) 2. bir duyuruya kadar tüm iç hat seferlerimiz iptal edilmiştir." açıklaması yaptı.
Öte yandan Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise internet sitesinden yaptığı açıklamada;
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferlerini, hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.