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İDO ve bazı seferlerini iptal etti

Giriş Tarihi: 1.12.2017 07:13 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 08:03
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO, iç hat seferlerinin tümünü, ise seferlerinden bazılarını olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), internet sitesinden, "Bugün(01.12.2017) 2. bir duyuruya kadar tüm iç hat seferlerimiz iptal edilmiştir." açıklaması yaptı.

Öte yandan Deniz Otobüsleri () ise internet sitesinden yaptığı açıklamada;

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferlerini, hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
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