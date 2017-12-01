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'da hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

Giriş Tarihi: 1.12.2017 09:28
İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

'da nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Aralık ayının ilk günü itibariyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar yağışı konusunda araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasında, Aralık ayının ilk haftasında İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

'da yaşayan çalışan vatandaşlar; öğrenciler ve öğrencilerin velileri konusunda araştırmalara başladı. Aralık ayının ilk günü geldi çattı... Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında kar yağışı hakkınde detaylı bilgilere yer verildi. Siz de İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimizdeki detaylı hava durumunu bu haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde ve İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle batı bölgesinden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

6 ARALIK'A DİKKAT

Açıklanan haftalık hava tahmin raporlarına göre ise İstanbul'da hafta sonu güneşli havanın yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle İstanbul, yağışlı havanın etkisine girecek. 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ

Meteoroloji haritasındaki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul'da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

İL İL DETAYLI HAVA DURUMU -TIKLA-

Uzmanlar, İstanbul'daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Kış mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 7 Aralık Salı gününden itibaren tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.

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İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı?
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